Ливерпуль, Великобритания, , 08:43 — REGNUM «Эвертон» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил нападающий «Эвертона» Ришарлисон на 48-й минуте.

«Эвертон» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 59 очков. Столько же у «Тоттенхэма», обе команды борются за попадание в Лигу Европы.

«Вулверхэмптон» идёт на 12-м месте с 45 очками.

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