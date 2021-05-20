Посёлок Дальний, Иркутская область, 20 мая, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Крупный пожар в посёлке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области произошёл по вине человека, а не природы. Об этом 20 мая заявил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Также он отметил, что с каждой пострадавшей семьей будет проводиться индивидуальная работа.

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»Сегодня уже подтверждено, что причиной пожара является человеческий фактор, это не природный пожар. Данное чрезвычайное происшествие должно еще раз стать уроком для всех. Поселок Дальний уже горел в мае 2014 года, когда огнем было уничтожено 22 дома.

Каждый житель населенного пункта должен отдавать себе отчет за те действия, которые он совершает, учитывать и погодные условия, и требования особого противопожарного режима, который введен на территории всей области», — подчеркнул Игорь Кобзев.

По его словам, на следующей неделе пострадавшим будут произведены выплаты за счет средств резервного фонда областного Правительства. Для работы с населением в Дальний отправились психологи.

Как сообщало ИА REGNUM, лишь к утру 20 мая удалось ликвидировать масштабный пожар в посёлке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области. Огнём уничтожено 28 домов, из них 19 нежилых и 9 жилых домов, в которых проживали 18 взрослых человек.

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