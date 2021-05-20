Ульяновск, , 08:42 — REGNUM В Ульяновской области 21 мая откроется первый межрегиональный фестиваль национальных профессиональных творческих коллективов России «Широкая Волга». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Организаторы отмечают, что в рамках фестиваля будут представлены концертные программы профессиональных творческих коллективов России, которые работают в различных жанрах. Зрители увидят хореографические композиции, игру на народных инструментах. Также будут исполнены народные песни и представлены народные костюмы и атрибутика.

Фестиваль пройдёт 21 — 22 мая. В первый день в пяти муниципальных образованиях Ульяновской области состоятся сольные концерты почётных гостей: выступят государственные ансамбли песни и танца Мордовии, Чувашии, Татарии, а также государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова и ульяновский государственный ансамбль «Волга».

Планируется, что фестиваль «Широкая Волга» станет ежегодным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске продолжается подготовка к международному кинофестивалю имени Валентины Леонтьевой «От всей души». Он пройдёт с 25 по 29 мая, а «звёздная дорожка» будет обустроена на набережной реки.

Читайте также: Международный кинофестиваль в Ульяновске откроется на набережной