Челябинск, , 08:42 — REGNUM В Кургане местный 42-летний житель осуждён за незаконный вывод валюты. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Следователи и суд выяснили, что в сговоре с другим лицом этот гражданин перевёл 1, 625 млн рублей на расчётный счет одной из организаций, зарегистрированных в Казахстане. При этом был использован подложный договор поставки зерна.

Суд назначил гражданину два с половиной года условно с двухлетним испытательным сроком. Дело в отношении его подельника выделено в отдельное производство.