Москва, , 08:42 — REGNUM Почти 2 тыс. рабочих мест будет создано благодаря фармацевтическим проектам ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом 20 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По словам заместителя мэра, фармацевтика является одной из якорных отраслей особой экономической зоны Москвы наравне с микроэлектроникой, медициной, информационными технологиями и современными материалами. В этой сфере работают десять резидентов ОЭЗ.

«На Москву приходится около 20% от общероссийского фармпроизводства. Эта отрасль постоянно развивается: только в прошлом году инвестиции столичных фармацевтических предприятий достигли 10,5 млрд рублей, что более чем на 133% превышает показатели 2019 года. Московская особая экономическая зона — один из главных центров развития отрасли, статус ее резидента уже имеют десять фармацевтических компаний. Большинство из них размещены на московской площадке «Печатники», несколько крупных заводов локализуются на площадке Алабушево в Зеленограде. Согласно бизнес-планам всех десяти резидентов, количество высокотехнологичных мест, создаваемых в кластере фармацевтических компаний, суммарно составит почти две тысячи», — отметил он.

Так, фармацевтическая компания «Биокад» локализовала производство в Алабушево и в рамках офсетного контракта с правительством Москвы сфокусирована на выпуске препаратов для лечения онкологических заболеваний. Компания Р-Опра, также заключившая офсетный контракт, на площадке «Алабушево» наладит выпуск лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний, а также противоревматических, противоастматических и других препаратов, рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Строительство «Р-Опра» планируется завершить в 2022 году. А к концу текущего года на территории ОЭЗ в Зеленограде должна быть построена первая очередь еще одного предприятия фармацевтической промышленности — завода Bright Way Industries. Здесь будет налажено производство широкого спектра лекарственных средств различных фармакотерапевтических групп и форм выпуска», — пояснил руководитель ведомства.

В 2021 году также ожидается ввод производства биомедицинских клеточных продуктов от «Акрус БиоМед», в начале 2022 года будет завершено строительство завода онкопрепаратов компании «Онкотаргет».

"Статус резидентов позволяет предприятиям ежегодно экономить на налогах и других обязательных платежах. Компании получают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль. Освобождающиеся средства фармкомпании, локализованные в ОЭЗ «Технополис Москва», инвестируют в развитие производства. В итоге фармацевтическая промышленность выступает драйвером развития не только особой экономической зоны столицы, но и всей московской промышленности», — добавил директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.