Благовещенск, , 08:37 — REGNUM В Приамурье продолжает сохраняться сложная паводковая ситуация. Гребень паводковой волны на Амуре достиг Благовещенска. По информации Амурского ЦГМС, 20 и 21 мая в области ожидается дальнейшее повышение уровней воды на Амуре и Зее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В Приамурье затоплено 15 приусадебных участков и семь участков улично-дорожной сети в населённых пунктах. В семи районах сохраняется режим ЧС. Сложная дорожная ситуация образовалась в Шимановском, Тамбовском и Серышевском районах. Из-за паводка без транспортного сообщения осталось село Кузьмичи.

Максимальный подъём воды за сутки на Амуре зафиксирован в селе Гродеково — на 68 см, до отметки 843 см. В Благовещенске вода за последние 24 часа поднялась на 49 см и достигла уровня в 591 см.

На реке Селемджа по всему течению вода уже начала спадать. Так, в районе села Норск уровень опустился за сутки на 112 см, до отметки 413 см. На спад пошла вода в реке Томь.

Река Зея на территории Благовещенска за сутки поднялась на 71 см.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая обстановка в Иркутской области продолжает оставаться нестабильной. По данным регионального ГУ МЧС РФ на 20 мая, наиболее пристально спасатели следят за рекой Бирюса в Тайшетском районе.