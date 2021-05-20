Бернли, Великобритания, , 08:36 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Бёрнли» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Ливерпуля» голы забили нападающий Роберто Фирмино (43-я минута), защитник Натаниел Филлипс (52) и полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен (88).

«Ливерпуль» вышел на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, дающее право на участие в Лиге чемпионов, в активе команды 66 очков. «Бёрнли» идёт на 17-м месте с 39 очками.

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