Казань, , 08:40 — REGNUM В казанском дворце единоборств «Ак барс» с 27 по 30 мая пройдут чемпионат и первенство Европы по гиревому спорту.

Как сообщает пресс-служба минспорта Татарии, в турнирах примут участие около 300 атлетов из России, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Англии, Чехии, Ирландии, Словении, Дании и Венгрии.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится в 10:00 (мск) 28 мая.

ИА REGNUM напоминает, с 18 по 22 мая в Казани проходит всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.Фест». В программу мероприятия вошли девять видов спорта, а также образовательные, культурные и деловая программы.

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