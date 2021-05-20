Нур-Султан, , 08:35 — REGNUM В Казахстане за прошедшие сутки выявили 2433 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 20 мая заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

По росту числа новых носителей среди регионов республики лидирует Алма-Ата, где выявили 534 случая, в Нур-Султане — 439, Карагандинской области — 326. Общее число случаев COVID-19 в Казахстане достигло 366 481.

С 1 августа зарегистрировали 54 382 случая пневмонии коронавирусного типа. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 и пневмонией достигло 420 863.

Отметим, заболеваемость COVID-19 в Казахстане растет с начала марта. Третья волна коронавируса для республики стала самой масштабной с начала пандемии. В мае наблюдается стабилизация ситуации.

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