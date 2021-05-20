Рамалла , 20 мая, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригад аль-Кассам» нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам, сообщает Donia Al-Watan.

Amir Farshad Ebrahimi Палестинцы готовятся к ракетному обстрелу Израиля

Отмечается, что целью атак стали авиабазы Тель-Ноф и Хацерим. О жертвах и разрушениях ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники портала Axios заявили, что Израилю необходимо еще несколько дней для завершения военной операции в секторе Газа. При этом Соединенные Штаты призывают израильские власти к скорейшему прекращению боевых действий.

Читайте также: Движение ХАМАС готово обстреливать Израиль в течение полугода