Грозный, 20 мая, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров пока еще не принял решение, стоит ли ему участвовать в выборах руководителя республики на новый срок. Для него есть одно условие, которое может заставить его отказаться от выборов. Об этом он заявил 19 мая по итогам заседания оперативного штаба, на котором в том числе обсуждались вопросы предстоящего единого дня голосования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По словам Кадырова, его может остановить от участия в выборной гонке лишь одно условие — если даже небольшая часть избирателей будет против его кандидатуры.

«Я заявил, что не определился, буду ли участвовать в выборах. Окончательное решение приму после изучения общественного мнения. Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в Чечне в 2021 году в единый день голосования пройдут несколько избирательных кампаний. Жители региона будут избирать главу республики, депутатов Госдумы и парламента Чечни. У Рамзана Кадырова подходит к концу третий срок пребывания на посту руководителя республики. В Чечне выборы главы проводятся прямым голосованием.

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