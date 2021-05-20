Пекин, , 08:35 — REGNUM Новый кроссовер Geely Xingyue L появился в салонах у официальных дилеров компании в Китае. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Однако старт продаж модели произойдёт только летом. Xingyue L собран на современной «тележке» CMA от шведской компании Volvo. Длина автомобиля равна 4770 мм, а колёсная база — 2845 мм. Дорожный просвет составляет 200 мм.

Под капотом автомобиля «трудится» турбированный мотор рабочим объёмом два литра мощностью 218 л. с. Двигатель агрегатируется с семискоростной роботизированной трансмиссией DCT. Также в моторной линейке имеется 238-сильный турбодвижок, сочетающийся с восьмискоростным «автоматом» Aisin. Привод у машины передний или 4×4.

В Китае Xingyue L будет стоить 179,8 тыс. юаней (около 2 млн. рублей).

Ранее компания Geely представила седан Emgrand третьего поколения. Габариты машины составляют 4638×1820×1460 мм. Мощность автомобиля — 114 л. с.

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