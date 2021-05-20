Уэст-Бромидж, Великобритания, , 08:29 — REGNUM «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу над «Вест Бромвич Альбион» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На третьей минуте полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс не смог реализовать пенальти. На 27-й минуте счёт открыл нападающий «Вест Бромвича» Матеус Перейра.

На 45-й минуте «Вест Хэм» сравнял счёт усилиями хавбека Томаша Соучека, а во втором тайме вырвал победу. Голы забили защитник Анджело Огбонна и хавбек Майкл Антонио.

«Вест Хэм» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 62 очка. «Вест Бромвич» идёт на 19-м месте с 26 очками и покинет АПЛ по итогам сезона.

Читайте также: «Челси» отомстил «Лестеру» за поражение в финале Кубка Англии