Пермь, , 08:28 — REGNUM Ушёл из жизни Геннадий Игумнов, который в 1996—2000 годы являлся губернатором Пермской области.

«Сегодня в 06:20 утра перестало биться сердце Геннадия Вячеславовича Игумнова, моего близкого друга, наставника и учителя. Это был первый всенародно избранный губернатор Пермской области, грамотный профессионал, открытый в общении и очень мудрый человек! Глубокие слова соболезнования родным и близким!», — написал в Instagram-акаунте депутат Госдумы Игорь Сапко.

Соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Геннадия Игумнова выразил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Геннадий Вячеславович навсегда останется в нашей памяти как настоящий профессионал и патриот Прикамья, ответственный, активный, целеустремленный, искренне любящий родной регион и своих земляков. Весь Пермский край скорбит вместе с вами», — сказал он.

Геннадий Игумнов родился 27 октября 1936 года в Губахе. Окончил Пермское речное училище. В 1969—1971 годах промышленно-транспортный отдел Кизеловского горкома КПСС. С 1971-го по 1983 год являлся председателем горисполкома города Кизела. В 1973 году окончил Высшую школу профдвижения. До августа 1991 года входил в ряды КПСС.

С 1983 года по 1992 работал на руководящих должностях в аппарате Пермского облисполкома. В 1996 году назначен губернатором Пермской области. В этом же году избран главой региона по результатам второго тура первых в истории Прикамья выборов губернатора. В 2000 году пост губернатора занял Юрий Трутнев.