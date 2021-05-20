Ульяновск, , 08:27 — REGNUM В Ульяновске в больницах остаются 40 студентов из Индии, а в ковидном обсерваторе находятся 86 человек. Об этом заявила на совещании в региональном парламенте исполняющая обязанности министра здравоохранения Анна Минаева, сообщается на сайте Заксобрания.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Вспышка коронавируса произошла среди студентов, прибывших из Индии. По словам руководителя минздрава, первой среди выявленных заболевших COVID-19 стала индийская студентка, прибывшая в Россию 17 апреля. Затем госпитализированы ещё 60 студентов с коронавирусом.

В управлении Роспотребнадзора отмечают, что все студенты прошли тестирование перед вылетом из Индии и по прибытии в Россию.

Анна Минаева отметила, что во вновь организованном обсерваторе на карантине остаются 86 человек:

«40 студентов из Индии размещены в стационарах, из них 27 с коронавирусом, у всех болезнь протекает в лёгкой либо бессимптомной форме. Из медицинских учреждений выписан 41 человек».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе сделано 883 852 лабораторных исследования на коронавирус в отношении 846 183 человек. Под наблюдением остаются 8413 человек.

Напомним, с начала прививочной кампании в область поступило 136 504 комплекта вакцин от COVID-19, в том числе 131 704 дозы «Спутника V». По последним данным, привиты 112 602 человека, из них завершили иммунизацию 89 897 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области сделали 884 тыс. тестов на коронавирус