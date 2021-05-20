Москва, , 08:27 — REGNUM В Москве почти в два раза увеличилось количество центров госуслуг «Мои документы», где москвичи бесплатно могут пройти медицинское обследование, сообщается на портале мэра столицы.

В 58 офисах госуслуг установлены современные медицинские диагностические комплексы. Посетители могут сделать анализ состава тела, проверить уровень кислорода в крови, измерить артериальное давление, пульс и ритм сердца.

Отмечается что быстрая диагностика пользуется спросом у москвичей. По данным на 20 мая, прошли обследование уже более 100 тысяч человек. Исследование в среднем занимает 7−10 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, для москвичей пункты диспансеризации «Здоровая Москва» организуют в городских парках и зонах отдыха.

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