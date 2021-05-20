Усть-Коксинский район, Алтай, , 08:26 — REGNUM Строительство школы в райцентре Усть-Коксинского района Республики Алтая на 275 детей затягивается. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за почти два года работ готовность объекта составила лишь 40%.

Строительство началось в июле 2019 года. Летом 2020-го при посещении района глава республики Олег Хорохордин поручил строителям ускорить темпы. Однако ситуация за год «изменилась лишь незначительно». В ходе очередной поездки в Усть-Коксу глава раскритиковал работу подрядчика.

«Вы зачем брались за объект? Особых изменений я не вижу. За год всего вот это сделано? У вас миллиардные контракты, и вы не можете достроить. Стыдно должно быть», — отметил он.

По его словам, школа будет построена в любом случае, «с этим или другим подрядчиком».