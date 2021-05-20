Сеул, , 08:25 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у девяти представителей сухопутных войск. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 904.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 644 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 134 117.

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