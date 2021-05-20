Москва, , 08:23 — REGNUM В Москве 20 мая ожидается до 22 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

"Сегодня столичный регион окажется в тыловой части циклона, куда будут поступать порции разрозненных дождевых туч и более прохладного воздуха, что вернет температурный фон в рамки многолетней нормы мая», — рассказали синоптики.

Они прогнозируют в столице облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, с грозой. Воздух прогреется до 22 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 23 градусов.

Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду, возможны порывы сильного ветра.