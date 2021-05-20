Рейкьявик, , 08:23 — REGNUM В ходе первой встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретарём США Энтони Блинкеном, которая состоялась 19 мая в Рейкьявике и продлилась дольше, чем планировалось, стороны обсудили целый ряд вопросов.

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«Беседа показалась мне конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы», — прокомментировал по итогам переговоров глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, «завалов» очень много и разгребать их непросто». Однако лавров подчеркнул, что почувствовал у Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. А за российской стороной, как подчеркнул Лавров, «дело не станет».

«Как не раз подчеркивал президент России Владимир Путин, на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов готовы рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на нашей двусторонней повестке дня, и в том, что касается региональных и глобальных проблем, конфликтов, кризисов», — сказал Лавров.

Что касается дипломатических отношений и дипломатических «присутствий» России в США и США в России, то удары со стороны Вашингтона и вынужденные ответы на них Москвы превратились в цепную реакцию, которая никого не устраивает, добавил глава МИД РФ.

«Почувствовал сегодня у американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов по этим вопросам и по развитию диалога по стратегической стабильности — это ключевая задача, о решении которой волнуется большинство государств в международном сообществе. Это обязанность России и США как крупнейших ядерных держав», — подчеркнул российский министр.

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Также в ходе беседы, по словам Лаврова, российская сторона подтвердила предложение начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Отказа от такой концепции с американской стороны не последовало, добавил он.

«Считаю, что это был очень полезный разговор. Будем докладывать нашим президентам. Надеюсь, они определят дальнейшие пути общих усилий по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча глава МИД РФ Сергея Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике ознаменовала собой первые личные переговоры на высоком уровне между Россией и США. Во время переговоров Энтони Блинкен заявил, что стабильные и предсказуемые отношения между двумя странами пошли бы на благо всему миру.