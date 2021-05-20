Москва, , 08:25 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 104 лесных пожара на общей площади 1299 га. Об этом 19 мая сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Тушение лесного пожара Aviales.ru

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19.05.2021 в России ликвидировано 104 лесных пожара на площади, пройденной огнем 1 299 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Архангельской, Амурской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Новгородской, Новосибирской, Владимирской, Московской, Рязанской, Тверской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, в Алтайском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, в Республиках Мордовия, Якутия, Бурятия, а также в Еврейской автономной области и Башкирии.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 70 лесных пожаров на общей площади 24 407 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 3118 человек, 689 единицы техники и 15 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 63 воздушных судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в греческой области Коринфия из-за угрозы распространения лесного пожара были эвакуированы жители двух поселений в местечке Схинос.