Нур-Султан, , 08:21 — REGNUM Министерство национальной экономики Казахстана уточнили прогноз республиканского бюджета на 2021 год — доходы увеличились на 4%. Об этом 20 мая заявил глава ведомства Асет Иргалиев на заседании сената.

По его словам, доходы республиканского бюджета составят 7,2 трлн тенге ($16,8 млрд), что на 4% больше утвержденного плана. Целевой трансфер из Национального фонда увеличен на 85%, до 1,85 трлн тенге ($4,3 млрд).

Иргалиев добавил, что расходы республиканского бюджета прогнозируются на уровне 15,3 трлн тенге ($35,8 млрд). Дефицит бюджета составит 3,5% к валовому внутреннему продукту.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—апреля 2021 года ВВП Казахстана вырос на 0,7%. В январе экономический спад составил 4,5%.

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