Сассуоло, Италия, 20 мая, 2021, 08:19 — ИА Регнум. «Ювентус» одержал победу над «Аталантой» в финальном матче Кубка Италии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Логотип «Ювентуса»

В составе туринского клуба голы забили Деян Кулушевски (31-я минута) и Федерико Кьеза (73). У «Аталанты» отличился Руслан Малиновский (41).

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте, заменив Робина Госенса, но не отметился результативными действиями.

«Ювентус» в 14-й раз выиграл Кубок Италии и является лидером по этому показателю. «Аталанта» выигрывала трофей один раз — в 1963 году, в четвёртый раз команда проиграла в финале.