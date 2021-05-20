Мадрид, , 08:21 — REGNUM Открытие сухопутной границы Грузии будет способствовать восстановлению потока туристов в страну. Об этом, как сообщает пресс-служба министерства экономики, 19 мая заявила глава минэкономики Грузии Натия Турнава на брифинге во время международной туристической выставки FITUR-2021 в Мадриде.

«Думаю, к летнему сезону мы сможем безопасно открыть сухопутную границу, как открыли воздушную, — сказала Турнава. — Я абсолютно уверена, что туризм в Грузии восстановится быстрей, чем мы изначально ожидали по пессимистическим прогнозам. Думаю, восстановление будет больше, чем на 30%, может, до 50%».

Министр отметила, что число иностранных туристов, посещающих Грузию выросло, а частота международных авиарейсов из Грузии и число стран, которые они охватывают, увеличиваются каждую неделю.

Напомним, в последние годы туризм стал в Грузии одним из основных секторов экономики. Из-за пандемии работа этого сектора почти остановилась, что вызвало экономический кризис в стране.

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