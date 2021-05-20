Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Вывод американских войск из Афганистана зависит от погодных условий и других факторов, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Начавшийся вывод войск зависит от погоды и всех других факторов, которые мы должны учитывать при военном планировании», — заявил он.

По его словам, план вывода американских войск рассчитан по времени, но «зависит не только от того, что происходит на земле».

Как сообщалоИА REGNUM, президент СШАДжозеф Байденотмечал, что соблюсти оговорённый соглашением, достигнутым бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом и талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ), срок до 1 мая и вывести из Афганистана всех своих военнослужащих «будет тяжело». Поэтому американский лидер планирует завершить вывод войск к годовщине терактов 11 сентября, из-за которых «США вступили в самую длительную войну».