Уфа, , 08:23 — REGNUM Суд взыскал с экс-заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ильдуса Мамаева свыше 113 млн рублей. Об этом 19 мая сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на Объединенную пресс-службу судов республики.

Сообщается, что судом было рассмотрено гражданское дело по иску прокурора республики к экс-чиновнику.

«Требования прокурора были мотивированы результатами прокурорской проверки и материалами уголовного дела по факту хищения денег в рамках реализации программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан». Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с Мамаева стоимость сделок по приобретению иностранной валюты на общую сумму 113 627 268 рублей», — сообщает издание.

Отмечается, что помимо этого, в доход государства были обращены две квартиры, расположенные в столице Башкирии и два земельных участка, находящихся в Алуште (Республика Крым). Кроме этого, суд признал недействительными договоры дарения гаражного бокса и двух жилых помещений в Уфе, договоры купли-продажи двух жилых домов, двух квартир, нежилого помещения, гаража, земельного участка и двух автотранспортных средств, которые заключил экс-чиновник со своими родственниками для сокрытия данной недвижимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на счетах экс-заместителя регионального министра ЖКХ Башкирии было выявлено более 1,5 млн долларов США. В 2020 году в Башкирии было выявлено более 250 нарушений закона при реализации федеральных и национальных проектов.