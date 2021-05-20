Кызыл, , 08:17 — REGNUM На территории Тувы 20 мая продолжатся сильные дожди, в связи с чем прогнозируется повышение уровня воды в реках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Тувинского гидрометцентра.

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Как отмечается, возможно также превышение критических отметок.

Жителям рекомендовано соблюдать все меры безопасности, не переезжать реки вброд. При поступлении воды к домам необходимо выключить электричество, закрыть окна и двери, а также быть готовым помочь престарелым и больным людям.

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