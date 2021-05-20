Екатеринбург, , 08:15 — REGNUM На международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021 оператор «Дюссельдорф Мессе» сформирует единый стенд немецких предприятий «Made in Germany». Представительную бизнес-делегацию Российско-Германской внешнеторговой палаты возглавит председатель правления ВТП Маттиас Шепп.

О планах немецкого бизнеса по участию в выставке рассказал на рабочей встрече в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области директор по региональным вопросам Российско-Германской внешнеторговой палаты Сергей Быков.

«У ВТП высокий интерес к сотрудничеству с Уралом, нам очень важно сохранять контакт с партнёрами и проводить встречи с предпринимателями обеих стран. В 2020 году в онлайн-режиме палата провела 350 мероприятий с различными компаниями, в том числе на региональном уровне, это больше даже чем до пандемии. Мы хотим пригласить всех, кому интересна тема «Индустрия 4.0 для устойчивого развития» на нашу панельную дискуссию и стенд. В планах работы на выставке — также посещение предприятий Свердловской области», — сказал он.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, регион и ВТП в течение многих лет ведут конструктивный системный диалог, поэтому работа на площадке ИННОПРОМа будет иметь взаимовыгодный характер.

«Нам интересен немецкий опыт в таких отраслях, как цифровизация, экология, вопросы сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу, в том числе и в рамках реализации в Свердловской области национальных проектов», — отметил руководитель.

По итогам 2020 года Германия заняла второе место в списке 140 стран-контрагентов региона. Товарооборот превысил 1.2 миллиарда долларов США.