Буэнос-Айрес, , 08:15 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 39,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 39 652 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 411 160.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 494 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 72 265.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 477 797 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 2 128 9742 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 35 543 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.