Москва, 20 мая 2021, 08:13 — REGNUM Ключевой вопрос совершенной Украины — это то, что будет после ее действующего президента Владимира Зеленского, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам политолога, Зеленский приватизировал все иллюзии украинского общества о том, что можно получить мир и спокойствие без каких-либо серьезных жертв. За счет этого они и победил на выборах. Теперь же эти иллюзии развеялись.
Он также отметил, что не исключает наличия у Зеленского достаточного количества авантюризма, чтобы пойти вторым путем.