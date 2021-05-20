Москва, , 08:13 — REGNUM Ключевой вопрос совершенной Украины — это то, что будет после ее действующего президента Владимира Зеленского, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам политолога, Зеленский приватизировал все иллюзии украинского общества о том, что можно получить мир и спокойствие без каких-либо серьезных жертв. За счет этого они и победил на выборах. Теперь же эти иллюзии развеялись.

«Что дальше? Праворадикальная Украина? Раскол Украины на прорусскую и праворадикальную? Если у них есть какие-то планы, то этих планов может быть два. Первое — просто сдаться России, выполнить Минские соглашение или отдать Донбасс просто, подписать что-то по Крыму и стать прорусским государством. Второе — атаковать Донбасс беспредельно, получить ответ и быть опрокинутыми. И после этого на какой-то малой территории начать создавать себя как нечто новое», — заявил политолог, добавив, что это «новое» будет предельно антироссийским.

Он также отметил, что не исключает наличия у Зеленского достаточного количества авантюризма, чтобы пойти вторым путем.