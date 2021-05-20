Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам дня 19 мая нефть марки Brent подешевела на 2,71% до $66,60. Снижение котировок вызвала новость о прогрессе в переговорах по ядерной программе Ирана, а также отчет минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В МИД РФ заявили о прогрессе в ходе переговоров о возвращении Ирана и США к соблюдению соглашения об иранском атоме.

Представители Великобритании, Франции и Германии заявили, что успех переговоров с Ираном по ядерной сделке не гарантирован.

Совместная комиссия соберется вновь на неделе с 24 мая. Продавцы радуются будущей сделке в ожидании увеличения Ираном предложения от 1 до 2 млн баррелей в день.

Согласно представленным данным минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе, закончившейся 14 мая, выросли на 1,3 млн баррелей (прогноз был — 2,9 млн баррелей).

Запасы бензина снизились на 2 млн баррелей (прогноз был +0,6 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 2,3 млн баррелей за неделю (прогноз был — 0,2 млн баррелей).

Объём добычи нефти в США остался без изменений на 11 млн баррелей в день.

Сегодня, 20 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $66,72 (+0.16%). Рынок находится в ожидании открытия торгов в Европе. Цена нашла точку опоры на уровне $65,27.

Покупателям нужно проявить активность, чтобы до конца недели вернуть курс к $68,30, иначе продавцы перехватят инициативу и двинутся к уровню $62. Сегодняшнее закрытия дня будет решающим для двух сторон.

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