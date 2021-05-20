Сен-Дени, Франция, , 08:12 — REGNUM ПСЖ одержал победу над «Монако» в финале Кубка Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 19-й минуте нападающий ПСЖ Мауро Икарди открыл счёт после грубой ошибки защитника «Монако» Акселя Дисаси. На 81-й минуте второй мяч забил форвард Килиан Мбаппе.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

ПСЖ в 14-й раз выиграл Кубок Франции, парижский клуб является лидером по этому показателю. «Монако» в пятый раз проиграл в финале, также в активе клуба пять побед в турнире.