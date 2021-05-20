Оттава, , 08:11 — REGNUM Модернизированный микроавтобус Volkswagen T3 1980 года выпуска с гусеницами на задней оси выставил на продажу канадский автолюбитель из Торонто (Канада). Снимки с автомобилем размещены на странице Marketplace в социальной сети Facebook.

Гусеничный Volkswagen T3 Facebook / Marketplace

В описании к машине говорится, что она способна преодолевать самые труднопроходимые участки бездорожья. Авто имеет сзади гусеницы. Пришлось подрезать задние арки, чтобы можно было установить гусеницы.

По информации продавца, передние колёса машины можно также заменить на гусеницы. В этом случае автомобиль сможет передвигаться даже по глубокому снегу.

В движение модернизированный T3 приводится 1,8-литровым двигателем, который функционирует в паре с механической коробкой передач.

За свой микроавтобус продавец хочет выручить 3 тыс. канадских долларов (около 182 тыс. рублей).

Ранее британская компания Bonhams выставила на продажу один из первых снегоходов канадской фирмы Bombardier под названием B7. Выпущен автомобиль в 40-х годах прошлого века. В качестве силового агрегата у автомобиля восьмицилиндровый двигатель Ford Flathead рабочим объёмом 3,62 л. Мощность мотора составляет 90 л. с.

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