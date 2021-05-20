Нью-Йорк, США, , 08:12 — REGNUM В Нью-Йорке с 19 мая перестали действовать связанные с коронавирусом ограничения по количеству людей в кафе, музеях, библиотеках и других общественных учреждениях. Об этом 19 мая сообщает ТАСС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Уточняется, что в результате этого число пользующихся общественным транспортом людей увеличилось и особенно в час-пик, однако в первый день без ограничений не произошло резкого увеличения числа пассажиров.

Также жители города не торопятся переставать носить защитные маски, несмотря на то, что, по заявлению властей, полностью вакцинированным от COVID-19 ими можно не пользоваться.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в США выявлено в общей сложности 33 026 290 носителей коронавируса за все время пандемии.