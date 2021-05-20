Улан-Удэ, , 08:09 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ 12-летний ребёнок попал под машину. Инцидент произошёл утром 20 мая на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает портал «Тивиком».

Пешеходный переход Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

43-летний водитель автомобиля Toyota Ipsum, следуя по улице Николая Петрова сбил девочку 2009 года рождения. Пострадавшая с травмами была госпитализирована в медицинское учреждение.

Как отмечается, в обстоятельствах произошедшего в настоящее время разбираются инспекторы ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в республике с начала 2021 года зарегистрировано 213 дорожно-транспортных происшествий. В результате погибли 24 человека.

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