Кунгур, Пермский край, , 08:09 — REGNUM В Пермском крае во время пожара в деревне Усть-Турка погибли пять человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, ночью 20 мая загорелся одноэтажный деревянный дом. В ходе тушения огня в жилой части дома обнаружены тела пяти человек. Среди погибших женщина 1948 года рождения, ее две дочери 1972 и 1974 годов рождения, сожитель одной из дочерей и их сын 1998 года рождения.

При осмотре места происшествия следователи не усмотрели криминальный характер гибели людей. Устанавливаются все обстоятельства ЧП. Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя СУ СКР по Пермскому краю.

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