Москва, , 08:08 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Таварес вручил верительные грамоты президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает посольство Индонезии в Москве.

Церемония вручения верительных грамот состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.

«В частности, что касается двусторонних отношений с Индонезией, президент заявил, что Россию и Индонезию связывают очень хорошие и давние дружеские отношения», — заявил посол Индонезии в России.

В своем выступлении глава государства отметил огромный потенциал для сотрудничества России с Индонезией в области атомных и гидроэлектростанций, транспорта, сельской инфраструктуры, включая авиастроение и судостроение.

«Президент Путин подчеркнул важность координации позиции России и Индонезии по глобальным и региональным вопросам, включая сотрудничество в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона и в рамках АСЕАН-Россия», — заявил Жозе Таварес.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Российской Федерациисделал заявление о случаях заражения коронавирусом в России.

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