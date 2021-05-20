Барнаул, , 08:08 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 20 мая 2021 года от коронавируса привились 225 120 человек (+ 3 062 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 45 297 человек получили первую прививку (на 614 меньше, чем 19 мая) и 179 823 (+3676 за последние сутки) человек полностью привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в регион поступило уже 296 487 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

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