Москва, , 08:07 — REGNUM Рубль 19 мая сдал позиции доллару. К евро и фунту он подорожал на фоне их ослабления на глобальном валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам дня пара доллар/рубль поднялась на 0,12%, до 73,79 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,20%, до 89,95 руб., фунт/рубль — на 0,32%, до 104,18 руб.

В начале дневной сессии курс доллара снижался до 73,53 руб. На вечерней сессии рублю пришлось отступить к отметке 73,88 на фоне снижения цен на нефть и укрепления доллара США,

Нефть подешевела на 2,71% до $66,60. Снижению котировок способствовало две новости. Первая была о прогрессе в переговорах по ядерной программе Ирана. Во второй сообщалось, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 14 мая, выросли на 1,3 млн баррелей.

Доллар США укрепился после публикации протокола апрельского заседания ФРС по денежно-кредитной политике.

Некоторые члены комитета заявили, что, если экономика продолжит набирать обороты и приближаться к целям комитета, может быть уместным в какой-то момент начать обсудить план коррекции темпа покупок активов.

В целом рубль стабилен к иностранным валютам в ожидании встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Сергей Лавров встретился с Энтони Блинкеном. Глава российского МИД заявил, что переговоры с американским коллегой были конструктивными.

Сегодня, 20 мая, на торгах в Азии баррель нефти Brent стоит $66,70 (+0,15%). Утренняя сессия открылась небольшим снижением. За один доллар дают 73,75 руб.

Переговоры между Лавровым и Блинкеном прошли успешно. Сейчас все внимание участников рынка будет приковано к новостям о подготовки встречи Путина и Байдена.

В налоговый период для рубля созданы все условия, чтобы пройти уровень 73 руб. Для уверенного пробоя покупателям нужно сегодня укрепить рубль до 73,50 руб.

Читайте также: Устойчивость курса рубля восхищает аналитика