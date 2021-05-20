Ульяновск, 20 мая, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявлено менее 80 суточных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативной информации ведомства, с начала пандемии в регионе сделано 883 852 лабораторных исследования на SARS-CoV-2. Тесты на коронавирус взяты у 846 183 человек.

За последние сутки тесты на новую коронавирусную инфекцию дали положительный результат у 78 жителей Ульяновской области. Под наблюдением остаются 8413 человек.

В министерстве здравоохранения отмечают, что в Ульяновскую область продолжат поступать вакцины в рамках национального календаря профилактических прививок. 21 мая планируется поставка более 15 тыс. доз иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики кори, паротита, туберкулеза и краснухи.