Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Законопроект, который запретит властям США признавать суверенитет России над Крымом, поддержал комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США. Слушания по этому вопросу 19 мая транслировались на сайте комитета.

Документ получил название «Закон о непризнании аннексии Крыма». Его в феврале 2021 года внёс на рассмотрение комитета демократ от штата Вирджиния Геральд Коннолли.

«Федеральным министерствам или агентствам (запрещено — ред.) предпринимать какие-либо действия или оказывать поддержку, означающую или подразумевающую признание суверенитета Российской Федерации над Крымом, воздушным пространством над его территорией или его территориальными водами», — говорится в тексте законопроекта.

Коннолли, выступивший на комитете, объяснил, что перед слушаниями созвонился с «представителем парламентского большинства Украины» и получил от него одобрение.

Напомним, США после вхождения Крыма в состав России в 2014 году отрицают волеизъявление жителей полуострова, которые подавляющим большинством проголосовали за историческое воссоединение. В феврале 2021 года президент США Джо Байден заявил, что никогда не признает воссоединение Крыма с Россией.

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