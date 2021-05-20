Москва, , 08:05 — REGNUM Русский нацизм невозможен в принципе с сохранением русского государства, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Русского нациста найти очень трудно. Он невозможен. Во-первых, все понимают, что эти нацистские игры были по поводу полной ликвидации России. Поэтому, все эти украинцы, в Армении что-то было, в Татарстане, на Урале, все это, оно жаждало своего государства, а русские понимали, что придет Гитлер и ничего не будет», — заявил Кургинян.

При этом, «экстримом» государственного пафоса России является разгром нацизма, а всякий, кто этого не понимает в России, выходит за рамки политической игры, отметил политолог.

«Интернационал антирусский нацистский формировался очень давно. Поэтому, на чьей стороне нацизм, мы очень хорошо понимаем. Там есть сначала Гиммлер и Рейх, а потом уже английская разведка. И что там делают русские? Им там делать нечего», — продолжил эксперт.

Именно поэтому, уверен политолог, обсуждать вопросы русского нацизма не имеет никакого смысла, потому как может быть либо нацизм, либо русскость.