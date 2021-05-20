Улан-Удэ, , 08:02 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть случаев больше, чем накануне, 19 мая. Общее число подтверждённых случаев заражения достигло 37 796, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

«Из 47 новых случаев COVID-19: 32 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Круг контактных лиц составляет 1647 человек», — отметили в штабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 36 508 человек, в том числе 42 за последние сутки. Скончались ещё три пациента, а всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 883 человека. На лечении в стационарах и на дому остаются 405 пациентов.