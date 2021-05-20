Барнаул, , 08:02 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 20 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3134 человека, причём семь из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 265 человек, +14 за последние сутки) и ОРВИ (29 779 человек, +47 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 154 (за последние сутки данные не изменились), из них 70 подключены к аппаратам ИВЛ (+11 за последние сутки). С начала учебного года коронавирус выявлен у 2508 детей (+4 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (50 972 человека, +64 за последние сутки) новый вирус победили 5929 человек (+55 за последние сутки)

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