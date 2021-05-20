Пермь, , 07:59 — REGNUM Арбитражный суд Пермского края 19 мая утвердил мировое соглашение между УКС региона и генподрядчиком зоопарка АО «РЖДСтрой», сообщает пресс-служба краевой администрации.

Напомним, ранее Управление капстроительства подало в суд иск с требованием о взыскании ущерба и неустойки из-за срыва строительства первой очереди объекта в Перми.

Согласно условиям мирового соглашения застройщик должен за свой счет провести госэкспертизу состояния имеющихся объектов, скорректировать проект и завершить строительство в 2023 году.

Добавим, строительство нового зоопарка в Перми началось в 2017 году. В 2018 году на стройплощадке выявили нарушения. По результатам обследования было установлено, что девять возведенных объектов находятся в аварийном состоянии.

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