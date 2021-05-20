Чебоксары, , 07:57 — REGNUM В Чувашии вслед за имуществом ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» на торги выставляют имущество обанкроченного ООО «Чебоксарский завод промышленного литья» («Промтрактор-Промлит»), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой извещение конкурсного управляющего «Об определении начальной продажной цены, утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога, порядка и условий обеспечения сохранности предмета залога».

На торги выставляются, в частности, движимое имущество предприятия (592 позиции), товарно-материальные ценности (828 позиций) и готовая продукция (349 позиций).

«Начальная цена лота № 1 установлена в размере 100% от цены имущества, указанной в отчёте об оценке рыночной стоимости имущества (1 030 301 517,82 руб.)», — говорится в сообщении.

В случае признания повторных торгов несостоявшимися продажа осуществляется посредством публичного предложения.

Торги назначены на 2 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, общество «Чебоксарский завод промышленного литья» признано несостоятельным (банкротом) в июне 2020 года решением Арбитражного суда Чувашии.

Напомним, в Чувашии в рамках дела о банкротстве ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» на торги выставляют имущество предприятия.

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