Самара, , 07:59 — REGNUM Мужчина ценой собственной жизни спас из воды ребенка и женщину в Самарской области. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

Сообщается, что трагедия произошла 19 мая в Ставропольского районе на берегу Волги рядом с селом Подстепки. Спасатели отмечают, что в этом месте линия берега образует залив, в котором фиксируются сильные течения из-за постоянных перепадов уровня воды.

Отмечается, что ребенка течение понесло на глубину, а ее мама побежала на помощь.

«Мужчина, находившийся рядом, не теряя времени, поспешил им на помощь. Ему удалось вытолкнуть из водоворота девочку и ее мать, но выбраться самому не хватило сил. Мужчина скрылся под водой», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что водолазы более трех часов вели поиски тела, поскольку течение затрудняло работу. Вечером тело мужчины было поднято с глубины трех метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в озерах утонули двое мужчин.