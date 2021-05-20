Якутск, , 07:57 — REGNUM Жители Якутии, которые сделают прививку от коронавируса в выездных пунктах вакцинации городской больницы №3, смогут получить различные поощрения, в том числе и индивидуальные средства защиты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе минздрава республики.

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Пункты вакцинации работают в двух торговых центрах Якутска, в Государственном театре оперы и балета, в Театре эстрады Якутии и в офисе центра «Мои Документы».

Те, кто не может самостоятельно прийти в пункт вакцинации, необходимо сделать заявку на прививку на дому.

Для прошедших полностью курс иммунизации от COVID-19, Якутская городская больница №3 проводит розыгрыш призов на медицинские исследования. В числе призов: МРТ, УЗИ органов брюшной полости, определение иммуноглобулина класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), исследование уровня витамина Д и маммография.

Также первым 30 якутянам, сделавшим прививку в здании Театра эстрады 20 мая, подарят пригласительные билеты на концерт «Эстрада 21» или на премьеру нового спектакля «Мааппа».

Как сообщало ИА REGNUM, более 100 жителей Якутии воспользовались 19 мая возможностью вакцинироваться от коронавируса в удобное для них время.