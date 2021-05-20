Барнаул, , 07:52 — REGNUM В Барнауле сегодня, 20 мая, встречают спортсменов со всего мира: в рамках второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ будут разыграны последние лицензии на Олимпиаду в Токио. Об этом информирует министерство спорта Алтайского края.

В первый день состоятся квалификационные заезды и полуфиналы, а во второй — финалы. Соревнования в Барнауле — последние в ряду отборочных олимпийских стартов, где разыгрываются лицензии для команд. До этого был чемпионат мира 2019 года, затем континентальные квалификации. Самый близкий по времени турнир — европейская квалификация — прошёл неделю назад в венгерском Сегеде.

В Венгрии российские гребцы завоевали (по людям) три олимпийские лицензии: их принесли в каноэ-двойке на дистанции 500 метров Ксения Курач и Анна Князева, а также в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров Евгений Луканцов. В лодке каноэ на дистанции 1000 метров сражаться за мужскую олимпийскую лицензию будет Илья Штокалов (20 мая квалификационный заезд в 14:46, полуфиналы в 16.26 и 16.33, финал 21 мая в 15:09), в заездах байдарок за женские олимпийские лицензии поспорят Наталья Подольская на дистанции 200 метров (20 мая квалификационный заезд в 10:15, полуфиналы в 11.35 и 11.45, финал 21 мая в 14:17) и Светлана Черниговская — на дистанции 500 метров (20 мая квалификационный заезд в 14:00, полуфиналы в 16.00 и 16.06, финал 21 мая в 14:46).

Пропуск на Олимпиаду даст только первое место.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Алтайского края Виктор Томенко оказался в центре скандала прямо накануне II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Это выяснилось после того, как генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в своём Telegram-канале написала открытое обращение, адресованное лично главе региона, обозначив происходящее не иначе, как «детектив, написанный плохим писателем».

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