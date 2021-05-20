Москва, 20 мая 2021, 07:51 — REGNUM Главная проблема современной России в том, что у нее нет национальной интеллигенции, национальной элиты и национального правящего класса, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он также отметил, что главной задачей страны на данном этапе является успеть сделать хоть что-то более или менее национальное, пока Россию не втянут в войну, в которой ей уготована роль проигравшего.
По его словам, если не установить условную «Национальную ложу» в России, то ее существование будет находиться под большим вопросом в ближайшие годы. Дело в том, что правящая элита России не имеет национального консенсуса и не готова идти в борьбе с Западом до конца.