Москва, , 07:51 — REGNUM Главная проблема современной России в том, что у нее нет национальной интеллигенции, национальной элиты и национального правящего класса, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Своих нет, нет своей элиты, которая могла бы что-то сделать. И, конечно, нет своей интеллигенции. Есть компрадорская интеллигенция целиком. И пока так и будет, сохранится полуколониальное существование вокруг», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что главной задачей страны на данном этапе является успеть сделать хоть что-то более или менее национальное, пока Россию не втянут в войну, в которой ей уготована роль проигравшего.

«Я знаю, чего они хотят. Они хотят любой ценой проигранной войны, и считают, что это можно сделать как в Первую чеченскую, управляя чем-то здесь. И все эти «зубы дракона», которые попытаются здесь создать этот проигрыш, вот они должны быть отодвинуты от рычагов государственного управления раньше, чем нам навяжут крайний случай. Иначе потом будет поздно», — подытожил эксперт.

По его словам, если не установить условную «Национальную ложу» в России, то ее существование будет находиться под большим вопросом в ближайшие годы. Дело в том, что правящая элита России не имеет национального консенсуса и не готова идти в борьбе с Западом до конца.